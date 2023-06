Startschuss fürs Stadtradeln fällt am 18. Juni – Prämien warten

Jeder Kilometer zählt, wenn Neuwied vom 18. Juni bis 8. Juli wieder fleißig in die Pedale tritt. Auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder im Alltag: Wer beim Stadtradeln-Wettbewerb die meisten Kilometer sammelt, schützt nicht nur das Klima. Mit jedem geradelten Kilometer steigen auch die Chancen, tolle Prämien abzustauben. Also am besten einfach direkt unter www.stadtradeln.de/neuwied anmelden.

Bisher haben sich schon mehr als 200 Radelnde in mehr als 25 Teams registriert. „Egal ob mit Freunden, Verwandten, den Arbeits- oder Vereinskollegen: Einfach ein Team gründen und gemeinsam Spaß haben. Und im besten Fall dann auch noch tolle Prämien gewinnen“, erklärt Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin. Denn geradelt wird wie jedes Jahr nur in Teams. „Der Wettbewerb soll vor allem die Freude am Fahrradfahren wecken und so viele Menschen zum Umsteigen aufs Rad motivieren. Das funktioniert bekanntlich gemeinsam besser“, weiß der Beigeordnete Ralf Seemann, zuständiger Dezernent für den Klimaschutz. Gemeinsam mit dem Stadtradeln-Organisationsteam freut er sich auf viele weitere Radelnde. Alle, die kein passendes Team für sich finden, können alternativ auch am Offenen Team für Neuwied teilnehmen.

Neben allerlei Nützlichem wie Trinkflaschen, Reflektoren-Stickern, Reifen-Flicksets, Smartphone-Halterungen fürs Lenkrad und Fahrradtaschen sowie Bikezacs gibt es auch wieder attraktive Gutscheine für diverse Freizeitaktivitäten zu gewinnen. Prämiert wird dieses Mal in drei Kategorien: In der ersten ist die Größe des Teams und in der zweiten ist die gefahrene Kilometer-Anzahl pro Kopf entscheidend. Die dritte Kategorie zeichnet den besten Einzelfahrer aus. Zusätzlich gibt es eine Sonderkategorie für Neuwieds Politikerinnen und Politiker. Für die Neuwieder Schulen gibt es ebenfalls eine Sonderkategorie, die kreisweit gewertet wird.

Weitere Informationen zum Stadtradeln und zur Teilnahme finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtradeln.

Zum Foto:

Das Stadtradeln-Organisationsteam rund um Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin (links) freut auf viele Radelnde. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier