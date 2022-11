Das Bibliotheksteam und das Wodo-Puppenspiel heißen im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz 2022 am Montag, 14.11.2021, um 16.30 Uhr, alle Kinder ab 3 Jahre zum Puppenspiel „Briefe von Felix“ herzlich willkommen.

Sophie ist untröstlich: Ihr geliebter Kuschelhase ist auf dem Flughafen verschwunden. Doch dann bekommt sie Post aus London – ein Brief von Felix. Weitere Briefe folgen aus Paris, Rom, Kairo, von einer Safari in Kenia und aus New York. Spannend und informativ zugleich sind seine humorvollen Schilderungen über Land und Leute, die in sechs echten frankierten Briefumschlägen stecken.

Das Puppenspiel findet im EG der StadtBibliothek Koblenz am Zentralplatz 1 statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter der Nummer 0261-129 2624.