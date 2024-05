Zum 13. Mal hatte der SV Urmitz in Kooperation mit dem Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz und Special Olympics Rheinland-Pfalz die inklusive Veranstaltung „Sport verbindet“ organisiert. Umrahmt von einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm gingen in der Peter-Häring-Halle rund 130 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung mit ebenso vielen Aktiven des SV Urmitz in den Sportarten Tischtennis, Judo, Leichtathletik, Gymnastik, Hand- und Fußball gemeinsam an den Start. Unter Federführung des Vereinsmanagers Klaus Höfer waren zahlreiche Helferinnen und Helfer im Einsatz, um für die Gäste einen rundum gelungenen Sport- und Erlebnistag auszurichten. Zur Deckung der anfallenden Kosten trug die PSD-Bank Koblenz mit einer großzügigen Spende in Höhe von 1000 Euro bei. Den entsprechenden Scheck nahmen SVU-Schatzmeister Edgar Becht (links) sowie Vereinsmanager Klaus Höfer (rechts) vom Vorstand der Bank, Björn Engelmann, mit einem herzlichen Dank entgegen.