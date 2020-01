Programm ist komplett – Ferienangebote 2020

Nachdem bereits vor zehn Tagen eine Vorabversion der Ferienangebote für Kinder und Jugendliche in Koblenz herausgegeben wurde, liegt nun die endgültige Fassung vor. Die Familien-Jahresplanung für die Winter-, Oster-, Sommer-, Herbst- oder Weihnachtsferien 2020 kann also spätestens jetzt richtig beginnen.

Neben der Stadt selbst engagieren sich eine Reihe von Organisationen und Institutionen für ein vielfältiges Ferienprogramm, welches das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales jährlich in einer Übersicht zusammenfasst.

Das Ferienprogramm ist unter www.ferien.koblenz.de zu finden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.01.2020