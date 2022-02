Betzdorf (ots) – 1. Raub auf Metzgerei

Tatort: 57548 Kirchen, Katzenbacher Straße 1

Tatzeit: 10.02.2022, 14:54 Uhr

Hergang: Am 10.02.2022, 14:54 Uhr meldet sich die Inhaberin einer Metzgerei

in Kirchen und teilt mit, dass man soeben überfallen wurde. Eine männliche

Person habe unter Vorhalt eines Messers die allein in der Metzgerei befindliche

Angestellte gezwungen die Kasse zu öffnen.

Nachdem diese der Forderung nachkam, raubte der Täter das in der Kasse

befindliche Bargeld. Die Angestellte nutzte die Unaufmerksamkeit des Täters aus

und flüchtete in das 1. OG. und informierte die Inhaberin, die dann sofort den

Notruf absetzte.

Der Täter flüchtete unerkannt. Die Zeugin beschreibt den Täter wie folgt:

– männliche Person

– ca 30-40 Jahre alt

– ca 180cm groß

normale Figur

– trug bei Tatbegehung eine schwarze Basecap, dunkelgrüne

Winterjacke, dunkelblaue Jeans , sprach deutsch mit heimischem

Dialekt, bewaffnet war er mit einem längeren Messer

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Hinweise unter 02741- 9260

