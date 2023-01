Koblenz (ots) – 1. Koblenz, Innenstadt – Junger Mann vermisst Am Freitagabend, den 20.01.2023 war ein junger Mann mit Freunden in Koblenz unterwegs und es wurde dem Alkohol zugesprochen. Am frühen Samstagmorgen stieg der junge Mann in ein Fahrzeug und wurde im Anschluss durch seine Freunde vermisst. Sein Handy

konnten sie schließlich in einem Waldgebiet orten, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion unter Einsatz der Feuerwehr inklusive Drohne mit Wärmebildkamera

gestartet wurde. Der Vermisste konnte letztlich unterkühlt, jedoch unverletzt aufgefunden und in die Obhut seiner Eltern übergeben werden.

2. Koblenz, Andernacher Straße – Kiosk in Brand Durch Zeugen wurde der Polizei am 22.01.2023, gegen 01:37 Uhr mitgeteilt, dass es an einem Kiosk im Stadtteil

Lützel zu einer Explosion gekommen sein soll. Zeugen gaben weiterhin an, dass zwei Personen mittels Fahrrad und E-Roller geflüchtet seien, nachdem sie den

Kiosk angezündet hätten. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifen den Kiosk im Vollbrand feststellen. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der

Flammen auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen, die etwas zu den Geschehnissen sagen

können, werden gebeten sich bei der Polizei Koblenz telefonisch unter 0261-103 1099 oder per Mail an ppkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.