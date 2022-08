Neuwied (ots) – Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt 5 Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in Höhe von ca. 9500EUR entstanden. Es kam es zu keinen Personenschäden und blieb bei Sachschäden. Strafanzeigen Betrugsversuch Am Freitag, dem 19.08.22 meldete eine 79jährige Neuwiederin einen Betrugsversuch zu ihrem Nachteil. Der oder die Täter gingen dabei nach der derzeit gängigen Masche vor und versuchten die Geschädigte via dem Telemediendienst WhatsApp hinters Licht zu führen. Unter dem Vorwand, die Tochter der Geschädigten zu sein, wurde diese angeschrieben und um Überweisung eines nicht geringen Geldbetrages gebeten. Die Geschädigte witterte jedoch den Betrugsversuch sofort, so dass es zu keinem Schadenseintritt zum Nachteil der Geschädigten kam. Die polizeilichen Ermittlungen zum dem oder den Tätern, die meist aus Call Centern heraus agieren, laufen und werden durch die örtliche Kriminalpolizei Neuwied geführt. Die Polizei Neuwied warnt eindringlich davor, auf eine ähnliche oder gleichgelagerte Anrufe oder Anschreiben, welche strafrechtlich als Betrug eingestuft werden, einzugehen und nach Möglichkeit umgehend die örtlich zuständige Polizeidienststelle in Kenntnis zu setzen.

Unterschlagung

Am Freitag, dem 19.08.22 meldete sich am Abend ein Geschädigter auf hiesiger Dienststelle und zeigte die Unterschlagung seiner Geldbörse an. Diese habe er am

18.08.22 vermutlich auf dem Gelände der Firma CarWash in Neuwied verloren.

Bislang liefen alle Ermittlungen und Nachfragen zum Verbleib der Geldbörse negativ. Bei Feststellungen hinsichtlich einer nicht berechtigten Mitnahme oder Hinweise auf den Verbleib einer Geldbörse, welche im Bereich des CarWash Geländes aufgefunden wurde, wird um Mitteilung an hiesige Dienststelle gebeten.

Störung d. Totenruhe/Sachbeschädigung

In derzeit nicht näher einzugrenzenden Zeitraum kam es, laut Mitteilung vom 20.08.222, an einem Grab auf dem Friedhof in NR-Engers zur Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Unbekannte Täter beschädigten ein an und auf dem Grab angebrachtes Grablicht. Der oder die Täter stellten im Anschluss eine Blumenschale auf die Halterung, offensichtlich zur Vertuschung des beschädigten Grabsteins. Hinweise zur Sache werden an hiesige Dienststelle erbeten.

Verstöße gegen das BtMG

Im Rahmen von mehreren Personen- und Verkehrskontrollen im Dienstgebiet konnten diverse Verstöße gg. das BtMG festgestellt und Betäubungsmittel in jeweils kleineren Mengen sichergestellt werden. U.a. konnten bei einer Personenkontrolle im Bereich NR-Torney ca. 4g Marihuana aufgefunden sichergestellt werden. Bei einer Kontrolle im Bereich der Neuwieder Bahnhofs konnten bei einer 18jährigen Beschuldigten 0,2g Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle eines unbeleuchteten Fahrradfahrers im Innenstadtbereich konnten bei dem polizeilichen bekannten, 35jährigen Beschuldigten aus Neuwied, ein Tütchen mit geringer Menge Amphetamin aufgefunden werden. Alle angetroffenen Personen erwartet ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das BTMG. Die Polizei Neuwied wird diesbezüglich auch weiter verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Dienstgebiet durchführen.

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum vom 19.08.22, 17 Uhr und 20.08.22, 10 Uhr kam es im Bereich der Melanchthonstraße in Neuwied-Torney zu Sachbeschädigungen und groben Unfug an geparkten Fahrzeugen. Der oder die Täter sind derzeit nicht bekannt. Hinweise zum möglichen Tätern oder dem Tathergang werden an hiesige Dienststelle erbeten.

Ladendiebstahl/Bedrohung

Am Samstag, dem 20.08.22 kam es im Innenstadtbereich von Neuwied durch einen 30Jährigen Mann zu mehreren Ladendiebstählen und letztlich zur Bedrohung von Polizeibeamten. Der 30Jährige, entwendete zunächst im Kaufland Neuwied Waren im Wert von über 100EUR. Kurz darauf versuchte er im Expert Klein in Neuwied ein gegen Diebstahl gesichertes Smartphone zu entwenden, was aufgrund der aufmerksamen Mitarbeiter und der verbundenen Diebstahlssicherung misslang. Nach kurzer Fahndung konnte der Beschuldigte angetroffen werden. Hierbei kam es bei der Kontrolle des Beschuldigten zur Bedrohung eines Polizeibeamten mit einem mitgeführten, 13cm langen, Cuttermesser. Der Beschuldigte konnte mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigt und festgenommen werden. Der Beschuldigte verblieb bis zur Ausnüchterung, auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin, im Gewahrsam der hiesigen Dienststelle. Den Beschuldigten erwarten nunmehr mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl und Bedrohung.

Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.