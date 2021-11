Diebstahl am 06.11.2021, 10.00 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Durch bislang unbekannte Täter wurde einer 62-jährigen Frau im Lidl-Einkaufsmarkt das Portemonnaie aus einer im Einkaufswagen abgelegten Einkaufstüte entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Scheuerfeld

Verkehrsunfall mit Verletzten am 06.11.2021, 14.48 h, in Scheuerfeld, Kirchstraße/Maximilian-Kolbe-Straße Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Maximilian-Kolbe-Straße in Richtung K 106 (Kirchstraße) und beabsichtigte dort nach links einzubiegen. Da er unmittelbar vorher noch einen langsameren Pkw überholte, konnte er nicht mehr rechtzeitig vor der Einmündung bremsen und rutschte in den Einmündungsbereich hinein. Dabei kollidierte er mit dem von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw eines 61-jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt, es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 8.000.-EUR.

Quelle: news aktuell GmbH