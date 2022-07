Lahnsteiner Fachbereichsausschuss 4 tagte am 13. Juli

Lahnstein. Am 13. Juli 2022 fand eine Sitzung des Lahnsteiner Fachbereichsausschusses 4 in den Konferenzräumen der Stadthalle statt.

Eingangs wurde die Einführung einer digitalen Park-App für zunächst eine Pilotphase von 24 Monaten beraten und beschlossen.

Unmittelbar danach wurden die Ausschreibungsergebnisse zu den Themen öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Installation einer Lüftungsanlage im Schulgebäude sowie zweier mobiler Raumluftgeräte in der Mensa der Goethe-Schule, die Modernisierung bzw. der Umbau der katholischen Kindertagesstätte Arche Noah, der Abbruch des Gebäudes Weißergasse 5 und die Ertüchtigung des Lastenaufzugs der Stadthalle behandelt und die Auftragsvergaben beschlossen.

Die Ausschreibungsergebnisse zur Sanierung der Stützmauer am Weg zum Ehrenmal und für elektrisch betriebene Falttore an der Wache Süd wurden ebenfalls vorgestellt und thematisiert. Der Stadtrat wird hierüber in seiner Sitzung am 28. Juli 2022 abschließend beraten und beschließen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen, Anfragen und Auskünfte informierte die Verwaltung über die Prämierung der sechs vorgestellten Entwürfe für eine Fuß- und Radwegbrücke über die Lahn im März dieses Jahres.

Weitere Informationen zu den Lahnsteiner Gremien, den Mandatsträgern und anstehende Sitzungstermine finden sich auf der städtischen Homepage unter www.lahnstein.de/stadt.