Boppard (ots) – Mülltonnenbrand Boppard

Am 26.12.2021 gegen ca. 01:00 Uhr wurde ein Müllcontainer in der Koblenzer Straße in Boppard angezündet. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Schaden von Gebäuden kam es nicht. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Boppard

In der Nacht vom 25 auf den 26.12 kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Großsporthalle Boppard. Ein dort befindliches Lattentor wurde beschädigt, sowie Holzsitzblöcke verbrannt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Quelle: news aktuell GmbH