Bendorf (ots) – Sachbeschädigung an Omnibus in Vallendar Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Seitenscheibe eines Omnibusses, welcher für Sonderfahrten eingesetzt war. Bei einer Überprüfung an der Endstation in Vallendar stellte der Fahrer fest, dass mittels eines Nothammers eine Seitenscheibe des Busses eingeschlagen worden war.

Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Am Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als der Fahrzeugführer nach Erledigung seiner Einkäufe zu seinem PKW kam stellte er eine Beschädigung an der linken Seite der Heckstoßstange fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort und beging Unfallflucht.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Verhinderte Weiterfahrt nach Betäubungsmittelkonsum in Bendorf Bei der Kontrolle eines verdächtigen geparkten PWK stellten Beamte der Polizei in Bendorf am frühen Sonntagmorgen starken Marihuana Geruch fest, welcher offensichtlich aus dem Fahrzeug kam. Neben der Fahrertüre konnten die Reste eines Joints aufgefunden werden, welchen der Fahrer vermutlich unmittelbar vor der Kontrolle konsumiert hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.