Linz am Rhein (ots) – Am Montagmittag musste eine Polizeibeamtin und ein Beamter einen randalierenden Mann am Meusch-Center bändigen. Ein 40-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz war zuvor alkoholisiert in einem Drogeriemarkt aufgefallen. Als die Polizei vor Ort erschien, trafen sie den Mann auf dem Parkplatz an. Nach Personalienaufnahme und Platzverweis ging der Mann zunächst Richtung Ausfahrt, drehte sich dann aber wieder um und ging laut schimpfend auf die Beamten los.

Beim Versuch, den Mann zu fixieren riss er eine Beamtin zu Boden und trat nach ihr. Nur knapp verfehlte er ihren Kopf. Der Mann konnte gefesselt werden und wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Quelle: news aktuell GmbH