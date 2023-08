Bendorf/Rhein (ots) – Unbekannte Personen verschafften sich zwischen Mo.

07.08.23, 19:00 und Di. 08.08.23, 08:00 Uhr, Zutritt zum Gelände eines Abrissunternehmens im Bendorfer Hafen Gebiet. Sie entwendeten dort aus einer Halle ca. eine Tonne Kupferkabel. Die Kabel waren schon entmantelt und zum Abtransport durch den Firmeninhaber bereitgelegt. UT hebelten und schnitten ein Rolltor, die Elemente auf der Rückseite des Hauptgebäudes auf und konnten so in das Innere der Hallen gelangen. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Klein-LKW oder PKW benutzt. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die zuständige Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeugen die Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben sich telefonisch oder per Mail zu melden, pibendorf@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH