Simmern/Hunsrück (ots) – Am Donnerstag, 25.11.2021, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Simmern, Auf der Enkelwies, ein. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen (Fahrzeuge / Personen usw.)in dem Wohngebiet gemacht haben, teilen Sie diese bitte der Polizei Simmern unter der 06761 921-0 mit.