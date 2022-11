Bad Hönningen, B42 (ots) – Am Montag, den 31.10.2022, gegen 18:45 Uhr, wurde der Polizei Linz ein LKW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B42 von Linz in Richtung Neuwied geführt wird. Laut Meldung kam der LKW mehrfach deutlich auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten. Beamte der Polizei Linz unterzogen den LKW in Bad Hönningen einer Kontrolle und stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsteilnehmer, die von dem LKW gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter 02644-9430 bei der Polizei zu melden.