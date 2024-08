Koblenz (ots) – Am Mittwoch, dem 14.08.2024 kam es gegen 19.25 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch fünf männliche Personen in einem Schuhgeschäft in der Löhrstraße in Koblenz. Die fünf Männer hatten sich im Geschäft auffällig verhalten und wurden daher vom Personal angesprochen. Drei der Männer verließen daraufhin das Geschäft. Ein weiterer Mann schubste eine Mitarbeiterin und ohrfeigte eine unbeteiligte Kundin, als er fluchtartig das Geschäft verlassen wollte. Er wurde jedoch kurz darauf im Bereich Löhrrondell von der Polizei aufgegriffen. Alle Männer sollen südländisches Aussehen gehabt haben und ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein. Auffallend war, dass alle Männer Rucksäcke mitgeführten. Diese Rucksäcke sollen sie im Bereich Löhrrondell in einen wartenden schwarzen Kastenwagen mit französischem Kennzeichen geladen haben, der unmittelbar danach wegfuhr. Die Gruppe hatte in dem Geschäft zumindest vier Paar Schuhe gestohlen.