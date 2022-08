Linz, Am Gestade (ots) – Der Geschädigte wurde am Abend des 11.08.2022 auf der Straße von einem Pärchen angesprochen. Sie erzählten ihm von einer angeblichen Notlage und wären daher gezwungen, dringend ein iPhone zu verkaufen. Nach kurzen Verhandlungen erwarb der Geschädigte das hochwertige Smartphone von den Tätern deutlich unter dem marktüblichen Preis. Das Pärchen fuhr anschließend mit einem PKW mit ausländischer Zulassung davon. Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass sich in Verpackung lediglich ein minderwertiges, praktisch wertloses Imitat eines iPhones befand.