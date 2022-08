Scheuerfeld (ots) – Am 11.08.2022 wurde ein im Zeitraum ca. 08:30 bis 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Scheuerfeld geparkter, roter Kleinwagen durch einen noch unbekannten, anderen Fahrzeugführer vermutlich während eines Parkmanövers stark an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf führt ein entsprechendes Strafverfahren und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen oder sonst zur Tataufklärung beitragen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.