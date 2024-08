Altenkirchen (ots) – In der Nacht vom 06.08.24 auf 07.08.24 entwendeten bisher unbekannte Täter ein in der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen abgestelltes Mofa der Marke Peugeot. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.