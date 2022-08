Dickendorf (ots) – Am Sonntag, den 17.08.2022 wurde kurz nach 10:00 Uhr, ein Garagenbrand in Dickendorf in der Waldstraße gemeldet. Bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte, wurde es von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine Frau wurde nach Inhalation von Rauchgasen vom Rettungsdienst versorgt. Die Frau betrat nach Ausbruch des Feuers das Gebäude, um aus ihrer Wohnung persönliche Gegenstände rauszuholen. In der Garage standen bei Brandausbruch ein E-Bike, Fahrzeugreifen, ein Kompressor sowie ein Schrank mit Kleinwerkzeugen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren Betzdorf, Kausen und Steinebach, zwei Rettungswagen und die Polizei Betzdorf.

