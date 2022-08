Die Stadtentwässerung Koblenz wird in der Zeit von 15.08. bis etwa 16.09.2022 im Bereich der Dominicusstraße / Kreuzungsbereich Bogenstraße notwendige Kanalerneuerungen und ggf. Kanalhausanschlüsse an zwei Hauptkanalhaltungen in offener Bauweise durchführen.

Der vorhandene Kanal aus dem Jahr 1928 wird erneuert und den hydraulischen Anforderungen angepasst.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Baustelleneinrichtung in der Dominicusstraße Haus Nr.1 und enden im Kreuzungsbereich der Bogenstraße.

Durch die vorgegebene Kanaltrasse können die Bauarbeiten nur unter Vollsperrung im Baubereich der Dominicusstraße durchgeführt werden.

Anwohner können die Zufahrten zu ihren Grundstücken nutzen soweit es der Baufortschritt zulässt.

Für Fuß- und Radverkehr gibt es im Baustellenbreich unter Berücksichtigung der Verkehrsführung keine Einschränkungen.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmenden und die Bewohnerschaft um Verständnis für die mit der geänderten Verkehrsführung verbundenen Einschränkungen.