Hachenburg (ots) – In dem Zeitraum vom 06.08.2022, 14:30 Uhr bis 09.08.2022,

15:00 Uhr, kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Bad Marienberg, Ortsteil Eichenstruth, im dortigen Gewerbegebiet, zu einem Diebstahl von 33 Kupferplatten. Durch unbekannte Täter wurde zunächst eine Schließkette mit Vorhängeschloss aufgebrochen, um somit in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dort wurden dann die in Rede stehenden Kupferplatten entnommen. Die unbekannten Täter dürften zum Abtransport der Kupferplatten ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Transporter, genutzt haben. Die Schadenshöhe wird auf zirka 5000EUR geschätzt.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer

02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

