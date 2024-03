Audio-Format des Seniorenbeirats beleuchtet Themen der Stadt

Miteinander reden. Themen ansprechen, die die Interessen und das Leben (nicht nur) der älteren Bevölkerung berühren. Betroffene und Beteiligte selbst zu Wort kommen lassen. Dieses Angebot macht der Podcast „Neuwieder Gespräche“, den der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied ins Leben gerufen hat. Die ersten Folgen sind ab sofort auf Spotify verfügbar.

Hans-Georg Poredda und Brigitte Neumann leihen dem Podcast aktuell ihre Stimmen. Ein wichtiger Grundsatz liegt ihnen dabei besonders am Herzen: „Wir bilden eine Gemeinschaft, in der alle Menschen in Neuwied, unabhängig von Alter, Religion, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung und so weiter, in gegenseitigem Respekt miteinander reden und sich zuhören sollten“. Die Macher des Podcasts verfolgen daher das Ziel, Themen – und auch Probleme – generationenübergreifend und inklusiv zu betrachten. Auch die Wahl der Gesprächspartner ist entsprechend abwechslungsreich geplant.

In der Pilotfolge ist Raffaele Zampella, Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration, zu Gast. Der gebürtige Italiener kam im Alter von zehn Jahren in die Deichstadt und engagiert sich aktiv für die Belange ihrer Bürger. Im Gespräch mit dem Podcast-Team erzählt er eindrucksvoll aus seinem Leben. Die zweite Folge gibt persönliche Einblicke in die wichtige Arbeit der Gemeindeschwester plus. Birgit Boos berichtet aus erster Hand von ihren Aufgaben im Umgang mit älteren Menschen in Neuwied. Eine Tätigkeit, die auch deren Umfeld positiv beeinflusst.

So beweisen schon die ersten beiden „Neuwieder Gespräche“, dass das neue Audio-Format sicherlich nicht nur für die Seniorinnen und Senioren aus Neuwied einen echten Mehrwert bietet. Von technischer Seite unterstützt dabei Andreas Fischer vom Offenen Kanal OK4 das Team mit Wissen, Erfahrung und Equipment. Die nächsten Folgen sind bereits in Vorbereitung. Gast ist dann mit der ehemaligen Jugendbeirätin Katharina Holterhoff eine junge Stimme der Stadt.

Zu hören ist der neue Podcast unter dem Titel „Neuwieder Gespräche“ auf der Plattform Spotify. Am besten funktioniert das über die App, dazu ist es nicht notwendig, einen Bezahl-Account anzulegen. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Kanal. Das Podcast-Team freut sich über Anmerkungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge per Mail an seniorenbeirat@neuwied.de. Auch bei technischen Problemen beim Aufruf ist dies die richtige Adresse. Wer Interesse hat, das Team zu verstärken, meldet sich bitte ebenfalls dort.

BUZ: Hans-Georg Poredda (4. von links) und Brigitte Neumann (5. von links) arbeiten gemeinsam mit Andreas Fischer (3. von links) vom OK4 am Podcast. Sandra Mette (1. von links), Oberbürgermeister Jan Einig (2. von links) und der Vorstand des Seniorenbeirats unterstützen das Projekt. (Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange).