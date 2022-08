Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 18.08.2022 gegen 19 Uhr wurde die Polizei Koblenz zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall Am Eichbaum gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 82-jährige Fahrerin zunächst beim Wenden ihres Pkw mit dem Heck eine Mauer touchierte und dann beim Vorwärtsfahren gegen ein Garagentor stieß.

Als sie ausstieg und zum Kofferraum gehen wollte, setzte sich das Fahrzeug rückwärts rollend in Bewegung, da sie nicht die Handbremse angezogen hatte. Der Pkw kam sodann auf ihrem linken Bein zum Stehen. Tatkräftige Nachbarn halfen der Dame in Not und rollten das Fahrzeug wieder nach vorne. Die 82-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht.