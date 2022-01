Ludwigshafen (ots) – Am Montag, den 10.01.22, wendete um 22 Uhr ein Transporter an der Kreuzung Erfurter Ring / Potsdamer Weg. Hierbei touchierte er einen, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäßen geparkten, silberfarbenen VW Sharan an der linken hinteren Ecke am Stoßfänger. Der Transporter (mit ausländischen

Kennzeichen) flüchtete. Zeugen beobachteten die Unfallflucht, waren aber bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Wir bitten die Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.