Vettelschoß (ots) – Am Samstagvormittag geriet ein Pkw in der Bahnhofstraße in Vettelschoß in Brand und musste von der Feuerwehr Vettelschoß gelöscht werden.

Bei dem Ereignis kam keine Person zu Schaden, die Ursache könnte an einem technischen Defekt des Pkw liegen.

Quelle: news aktuell GmbH