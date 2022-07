Bitterfeld-Wolfen, 26. Juli 2022 – Ab sofort können PixelNet Kunden viele neue Fotobuchformate und Produkte in der PixelNet-Foto-App gestalten. Dabei sorgt eine KI dafür, dass zusammenhängende Momente erkannt und immer die besten Fotos ausgewählt werden – somit können sich Kunden in nur wenigen Minuten ein Fotobuch in der App gestalten lassen. Als Einstieg werden dort bis zum 05.09.2022 einmalig Hardcover-Fotobücher angeboten, für die der Kunde statt über 53 € nur 12 € bezahlt.

PixelNet reagiert auf die Kundenwünsche und macht viele der bekannten Produkte nun auch über die App bestellbar. Unter anderem sind das Fotogeschenke wie Magnete, Puzzles, Kissen und Jutebeutel. Dazu können nun auch Zubehörartikel wie Fotorahmen oder Lettering-Stifte in den Warenkorb gelegt werden. Und auch der Bestseller, das A4-Hardcover-Fotobuch, kann nun einfach in der PixelNet-App und dank der integrierten KI in nur wenigen Minuten gestaltet und bestellt werden.

Dafür erlässt PixelNet seinen Kunden ein einmaliges Angebot auf ihren Bestseller. Kunden können bis zum 05.09.2022 noch ihre im Hardcover gebundenen Fotobücher für nur 12 € bestellen. Dabei sind sowohl Hoch- als auch Querformat-Bücher in matter Optik im Preis gesenkt und bis zu 100 Innenseiten sind inklusive. Diese Bücher kosten sonst bei PixelNet über 53 €.