Insgesamt 400 km war der Koblenzer Andreas Frey auf dem Jakobsweg unterwegs. Seine Strecke von Porto über Santiago de Compostela bis zum Kap Finisterre verknüpfte er mit einem guten Zweck. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete er einen Euro für Kinderschwimmkurse des Caritasverbandes Koblenz. Darüber hinaus motivierte der engagierte Pilger in seinen Netzwerken auch andere Menschen, das Projekt zu unterstützen. Mit Erfolg: Am Ende kam ein toller Betrag in Höhe von 1.000 Euro zustande.

„Ich war begeistert, als ich von den Kinderschwimmkursen hörte und wollte dieses Projekt unbedingt unterstützen. Insbesondere vor dem Hintegrund, dass die Zahl der Nichtschwimmer stetig größer wird“, berichtet Andreas Frey über seine Motivation. „Kinder, die Schwimmen können und voller Selbstbewusstsein ins Freibad oder an den See gehen, gehören dazu und sind integriert in ihrer Altersgruppe.“

Schwimmkurse schenken Kindern Selbstvertrauen und Erfolgserlebnisse

Regelmäßig bietet die Caritas in Kooperation mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz (Bundesprogramm „Integration durch Sport“), dem Jugendkulturzentrum Lahnstein und dem La Ola Sportclub Koblenz Schwimmkurse für Kinder mit Flucht- und Migrationsgeschichte an.

„Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung“, strahlte Schwimmtrainer Ale Carrizo. „Sport verbindet: Es ist immer eine große Freude, die Begeisterung und Fortschritte sowie das Gemeinschaftsgefühl bei den Kindern erleben zu dürfen.“

Die abgelaufenen Wanderschuhe hat Andreas Frey gerne an den berühmten Nagel gehängt, schließlch startet bald der nächste Schwimmkurs. Der Spenden sammelnde Pilger wird zum Start persönlich vorbeischauen und bekanntlich darf man mit Schuhen nicht ins Hallenbad. Dank der Unterstützung können bald noch mehr Kinder schwimmen bzw. ganz im Sinne des La Ola Sportclubs die Welle machen.

