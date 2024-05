Wer Hilfe mit seinen Pflanzen benötigt, bekommt auf dem „Kaiserin Augusta-Fest“ in den Rheinanlagen Rat und Hilfe. Am Sonntag, 2. Juni, stehen die Pflanzendoktoren des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen mit ihrem roten Infozelt am Ende der Lennéstraße direkt am Rhein. Zwischen 11 und 18 Uhr beantworten die durch die Gartenakademie Rheinland-Pfalz zertifizierten Expertinnen und Experten Fragen zu saisonalen Themen aus dem Klein- und Hausgarten.

Neben der Behandlung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen geht es auch um Themen wie die Umwandlung von Schotterflächen in blühende Beete, Pflanzenernährung und Düngung sowie Bodengesundheit. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei beantworten am Sonntag auf dem Augusta-Fest Fragen zu saisonalen Themen aus dem Klein- und Hausgarten.