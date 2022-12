Beirat für Migration und Integration der Stadt Neuwied tagte

Mit der Förderung der Integration in Ausbildung und Arbeit beschäftigte sich der Beirat für Migration und Integration der Stadt Neuwied in seiner jüngsten Sitzung. Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz hat mit der KAUSA-Landesstelle Rheinland-Pfalz und ValiKom Transfer zwei Leuchtturm-Projekte in ihrem Portfolio, die Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte unterstützen. Anke Altmeyer und Mizan Hailu (beide HwK Koblenz) erläuterten die Projekte.

Die KAUSA-Landesstelle wird von allen HwK in Rheinland-Pfalz angeboten und von Bund und Land gefördert. Ihr Ziel ist die Stärkung der Ausbildung und das Hinführen von Menschen mit Migrationshintergrund an das Thema. Dafür stehen erfahrene KAUSA-Serviceberaterinnen und -berater jungen Leuten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zur Seite. Zudem unterstützen sie Ehrenamtliche, Netzwerke und Schulen bei Fragen der beruflichen Orientierung und der Berufswahl. Neue Wege gehen die KAUSA-Fachkräfte mit der Gewinnung von Ausbildungsbetrieben, die von Menschen mit Migrationshintergrund geführt werden.

Auch das Projekt „ValiKom“ hat innovativen Charakter: Es ermöglicht Menschen ohne formalen Berufsabschluss, ihre berufsrelevanten Kompetenzen zu prüfen, zu bewerten und gegebenenfalls durch die HwK Koblenz zertifizieren zu lassen. Das Validierungsverfahren macht für Menschen mit guten Deutschkenntnissen und erforderlichem beruflichem Know-how ihre Kompetenzen sichtbar.

Beiratsvorsitzender Raffaele Zampella lobte das Engagement: „Die Handwerkskammer leistet seit Jahren wirksame Unterstützung und hat vielen Menschen mit Migrationshintergrund unbürokratisch in Ausbildung und Arbeit verholfen.“ Auch die Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka unterstrich die gute, lang anhaltende Zusammenarbeit im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes. Sie erinnerte daran, dass die Ausbildungsberaterinnen der HwK Koblenz, Nikolinka Georgieva und Mizan Hailu, dem Beirat unter anderem das Projekt „Flüchtlingsnetzwerker“ vorgestellt haben.

BUZ: Neuwieds Beirat für Migration und Integration widmete sich in seiner letzten Sitzung wichtigen Themen wie Ausbildung und berufliche Kompetenzen.