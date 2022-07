Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz beginnt ab 8. August mit den vorbereitenden Arbeiten zur Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in der Goldgrube. In dem Gebiet zwischen Beatusstraße, Follmannstraße, Bogenstraße und Overbergplatz werden insgesamt 22 neue Fundamente für die neuen Parkscheinautomaten sowie die Bodenhülsen für die Beschilderung der Parkplätze hergestellt. Da der vorhandene Gehweg in der Felbiger Straße nicht breit genug für die Aufstellung eines Parkscheinautomaten ist, wird dort zusätzlich noch eine Gehwegverbreiterung gebaut.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten werden auf den Fundamenten die Parkscheinautomaten installiert, die Beschilderung in die Bodenhülsen gesetzt und an einigen Stellen die neuen Parkplätze markiert. Erst nach vollständiger Umsetzung aller Arbeiten wird die Parkraumbewirtschaftung in Kraft gesetzt und die Automaten in Betrieb genommen.

Die geplante Bauzeit für die Tiefbauarbeiten beträgt etwa acht Wochen und dauert bis Ende September 2022 Die Stadt Koblenz bittet die Anwohnerschaft und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis.