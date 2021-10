56235 Ransbach-Baumbach, BAB 48 (ots) – Am Donnerstag, 07.10.2021, 08:03 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach ein Pannen-Lkw als Verursacher einer großen Ölspur gemeldet. Vor Ort wurde eine etwa 800 Meter lange Ölspur festgestellt, die sich von der Baumbacher-Höhe bis zur den Zubringern auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln und Frankfurt erstreckte. Die Feuerwehr Ransbach-Baumbach war mit 26 Kräften, 6 Einsatzfahrzeugen und dem Umweltzug vor Ort. Die Autobahnmeisterei Montabaur sicherte die Gefahrenstelle ab. Zwei von drei Fahrstreifen mussten für die Reinigungsarbeiten für die Dauer von einer Stunde gesperrt werden. Es kam zu massiven Behinderungen im Berufsverkehr und einem Rückstau von zeitweise 6 Kilometern.

Quelle: news aktuell GmbH