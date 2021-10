Die Wahl des Ortsvorstehers des Ortsbezirks Koblenz Güls findet am Sonntag, 21.11.2021 statt. Eine eventuelle Stichwahl ist für den 05.12.2021 terminiert.

Am Donnerstag, 07.10.2021, hat der Wahlausschuss über die eingereichten Wahlvorschläge entschieden. Insgesamt wurden 2 Wahlvorschläge für die Ortsvorsteherwahl eingereicht. Alle Wahlvorschläge entsprachen den gesetzlichen Bestimmungen und konnten daher zur Wahl zugelassen werden.

Für die CDU tritt August Hollmann an. Als unabhängiger Kandidat und somit als Einzelbewerber Hans-Peter Ackermann.

Ab 22.10.2021 werden die Wahlbenachrichtigungen an alle wahlberechtigten Gülserinnen und Gülser versandt. Ab 25.10.2021 besteht die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Folgende Möglichkeiten haben die Wählerinnen und Wähler, um ihre Briefwahlunterlagen anzufordern:

– Durch den Scan des QR Codes, der sich auf der Wahlbenachrichtigung befindet

– Durch eine formlose Email an briefwahl@stadt.koblenz.de (Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum)

– Formloser schriftlicher Brief

– Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Diese kann per Post an die Stadtverwaltung Koblenz übersandt oder in einen Briefkasten der Stadtverwaltung bzw. beim Ortsvorsteherbüro in Güls eingeworfen werden.

Eine telefonische Beantragung ist ausgeschlossen!

Ab 25.10.2021 können die Wählerinnen und Wähler in den folgenden Briefwahlbüros die Briefwahlunterlagen abholen oder auch schon Vorort wählen.

Briefwahlbüro im Ortsvorsteherbüro Koblenz Güls – Gulisastraße 2, 56072 KoblenzÖffnungszeiten des Briefwahlbüros:

Montag und Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Mittwoch und Freitag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Briefwahlbüro im Ordnungsamt der Stadt Koblenz – Ludwig-Erhard-Straße 2, 56072 Koblenz Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Briefwahlbüros sind für Rückfragen unter der Telefonnummer 0261-129 4630 erreichbar. Weitere Informationen rund um die Wahl können über www.wahlen.koblenz.de abgerufen werden.

