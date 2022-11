Im Rahmen des Bendorfer Konzeptes für die Spielplatz- und Freizeitflächen ist am Montag, 14. November, das nächste Beteiligungsformat gestartet – ein Online-Fragebogen.

Dieser richtet sich in erster Linie an Bendorfs Kinder- und Jugendliche, er kann jedoch auch von anderen Interessierten ausgefüllt werden.

Ziel ist es herauszufinden, wo sich die Kinder und Jugendlichen gerne aufhalten, wie sie zu den Spiel- und Freizeitflächen kommen, was sie an ihnen mögen, was sie stört und wie sie sich ihren Lieblingsort vorstellen. Alle Ergebnisse fließen in das neue Konzept für die Bendorfer Spielplatz- und Freizeitflächen ein.

Der Fragebogen ist hier zu finden: https://www.survio.com/survey/d/A7X/Bendorf und kann bis zum 31.12.2022 ausgefüllt werden.

Die Stadtverwaltung Bendorf, die Stadtberatung Dr. Sven Fries und die Schieferdecker Landschaftsarchitektur hoffen auf eine rege Beteiligung.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Kinder und Jugendliche können bei einer Online-Umfrage ihre Meinung zu den Bendorfer Spiel- und Freizeitflächen abgeben.