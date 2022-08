Am 30.08.2022 treffen gegen 18:00 Uhr 15 Radler:innen am Koblenzer Rathaus ein. Im Gepäck haben sie 100 kg Kaffee, ökologisch angebaut und fair gehandelt, der aus Mittelamerika mit einem Frachtsegler nach Bremerhaven transportiert wurde. Der Verein Wissen Leben e.V. übernimmt in Bremerhaven 100 kg der Kaffeeladung und radelt diesen mit E-Bikes nach Karlsruhe zur Vollversammlung der ökumenischen Kirche, um ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und Fairen Handel zu setzen. Die Tour startet am 22.08.2022 am Klimahaus in Bremerhaven mit einer Auftaktveranstaltung. Am Folgetag machen sich die Radler in 13 Tagesetappen auf den Weg nach Karlsruhe. Am Ende jeder Etappe ist ein Austausch mit den lokalen Akteuren des jeweiligen Etappenziels geplant. Am 30.08.2022 wird Koblenz das Etappenziel des 9. Tages sein. Die Fair Trade Stadt Koblenz freut sich über den Besuch der Gruppe und bietet ein kleines Rahmenprogramm zur Ankunft.

Folgendes ist geplant:

18:20 Uhr: Begrüßung durch die Fair Trade Steuerungsgruppe der Stadt Koblenz

18:30 Uhr: Vortrag von Dr. Maiken Winter (Wissen Leben e.V.): „Kaffee, Kapital und Klima. Wie alles zusammenhängt. Eine kurze Zusammenfassung über die Hintergründe für die lange Reise einer Kaffeebohne”

18:45 Uhr: Austausch und Diskussion zum Fairen Handel und Klimaschutz in Koblenz

19:10 Uhr: Vortrag von Walter Grambusch (Regioverein Koblenz e.V.): „Die RegioMark Rhein-Mosel eine Regiowährung für Koblenz und die Region“

Interessierte sind herzlich willkommen. Anmeldung bitte per E-Mail an: hanna.jones@stadt.koblenz.de oder Tel.: 0261/129 1304

Details zur Tour finden Sie unter: https://www.wissenleben.de/anders-wandern/kaffeeradeln-2022/