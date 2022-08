Hachenburg (ots) – Am Sonntag, den 21.08.2022, kam es in der Zeit von 21:00 Uhr bis 21:15 Uhr, zu einem Wiesenbrand in der Gemarkung Höchstenbach, unmittelbar an der Bundesstraße, unweit des Feuerwehrgebäudes Höchstenbach, gelegen. Demnach wurde eine Wiesenfläche von zirka 5 Quadratmetern und das dort befindliche Gebüsch durch Unbekannte mutwillig in Brand gesetzt. Die Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Waldbereich konnte durch die zeitnahe Entdeckung verhindert werden. Es kam letztlich zu keinem nennenswerten Schaden. Am Brandort waren 12 Wehrleute der Feuerwehr aus Höchstbach im Einsatz.

