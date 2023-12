In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es Anpassungen der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung. So wird die Verwaltung an den Feiertagen 27. Dezember, 28. Dezember 2023 und 1. Januar 2024 geschlossen sein. Auch im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es teilweise Abänderungen in den Öffnungszeiten. Nachfolgend sind einzelne Informationen zu den jeweils betroffenen Eigenbetrieben und Ämtern:

Beatusbad: 21. Dezember ab 12 Uhr geschlossen, 24, Dezember bis 26. Dezember sowie 31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024 geschlossen

Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese: 21. Dezember ab 12 Uhr geschlossen, 23. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen

Bücherbus: 22. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 geschlossen

Bürgeramt: 27. Dezember 2023 geöffnet von 8.00 bis 12.30 Uhr

Hallenbad auf der Karthause: 21. Dezember geschlossen, 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 geschlossen

Kompostieranlage Niederberg: 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen

Ludwig-Museum: 24. Dezember, 25. Dezember, 31. Dezember 2023 sowie am 1. Januar 2024 geschlossen

Mittelrhein-Museum: 24.Dezember, 25.Dezember, 31. Dezember 2023 sowie 1. Januar 2024 geschlossen

Musikschule: 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 geschlossen

Schadstoffsammelstelle: 24. Dezember bis 26. Dezember und 31. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen

Stadtarchiv: 27. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 geschlossen

Stadion Oberwerth: 21. Dezember ab 12 Uhr geschlossen, 23. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen

Stadtbibliothek im Forum Confluentes: 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen. Ausgeliehene Medien können über den Rückgabeautomaten in der Zentralbibliothek, von 7 bis 20 Uhr täglich zurückgegeben werden. In der Zeit zwischen den Jahren stehen Ihnen wie gewohnt die digitalen Angebote der Stadtbibliothek zur Verfügung.

Stadtteilbüchereien Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Karthause: 21. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 geschlossen

Volkshochschule: 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 geschlossen

Wertstoffhof: 24. Dezember bis 26. Dezember und 31. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 geschlossen

Bildunterschrift: An den Weihnachtsfeiertagen und zwischen Jahren haben nicht alle Einrichtungen der Stadtverwaltung Koblenz wie gewohnt geöffnet. Die Stadt rät daher, dass sich Bürgerinnen und Bürger zuvor informieren sollen, ob ein Besuch überhaupt möglich ist. Foto: Stadt Koblenz / Andreas Egenolf