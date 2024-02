In der Zeit rund um die Karnevalstage gibt es Anpassungen der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, damit alle Närrinnen und Narren an Rhein und Mosel die Tage genießen können. So wird die Verwaltung am Schwerdonnerstag, 8. Februar, vormittags zu den gewohnten Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet sein, alle Ämter und Eigenbetriebe, die nachmittags geöffnet hätten, schließen ab 13.00 Uhr ihre Pforten. Am Freitag, 9. Februar, und am Veilchendienstag, 13. Februar, gelten die gewohnten Öffnungszeiten. An Rosenmontag, 12. Februar, bleibt die gesamte Stadtverwaltung Koblenz geschlossen. Nachfolgend Informationen zu den Eigenbetrieben und Ämtern mit abweichende Öffnungszeiten:

Beatusbad: Schwerdonnerstag 7 bis 13 Uhr; Rosenmontag geschlossen

Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese: Schwerdonnerstag reguläre Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen

Bücherbus: Schwerdonnerstag bis einschließlich Veilchendienstag geschlossen

Bürgeramt: Schwerdonnerstag bis 12.30 Uhr

Führerscheinstelle: Schwerdonnerstag bis 12.30 Uhr

Hallenbad auf der Karthause: Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen

Kompostieranlage Niederberg: Schwerdonnerstag reguläre Öffnungszeiten, Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen

Ludwig-Museum: Schwerdonnerstag sowie Veilchendienstag geschlossen

Mittelrhein-Museum: Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen

Musikschule: Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag unterrichtsfreie Tage für den Allgemeinbetrieb

Ordnungsamt: Schwerdonnerstag bis 12 Uhr

Schadstoffsammelstelle: Schwerdonnerstag reguläre Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen

Stadion Oberwerth: Schwerdonnerstag reguläre Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen

Stadtbibliothek im Forum Confluentes: Schwerdonnerstag bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen; Ausgeliehene Medien können über die Außenrückgabe in der Zentralbibliothek zurückgegeben werden. Während der Schließungszeit sind keine Medien fällig.

Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause: Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen

Theater Koblenz (Theaterkasse): Schwerdonnerstag von 10 bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen

Tourist Information (Forum Confluentes): Schwerdonnerstag 10 bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen

Volkshochschule: Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag unterrichtsfreie Tage für den Allgemeinbetrieb

Wertstoffhof: Schwerdonnerstag reguläre Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen

Zentraldeponie Eiterköpfe bei Ochtendung: Rosenmontag geschlossen

Zulassungsstelle: Schwerdonnerstag bis 12.30 Uhr