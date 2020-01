Öffentlichkeitsfahndung – Unbekannter hebt Geld mit gestohlenen Bankkarten ab.

Koblenz (ots) – Den Geschädigten wurden am 19.06.2019 (56412 Heiligenroth) sowie am 21.06.2019 (55481 Kirchberg) im Einkaufsmarkt die EC-Karte entwendet und direkt anschließend bei einer nahegelegenen Bank am Automaten Geld abgehoben. Anhand des Lichtbildervergleichs konnte festgestellt werden, dass es sich um einen überörtlich agierenden, bundesweit auftretenden Täter handelt. Insbesondere im Bereich der Polizei Niedersachsen trat der Täter vermehrt auf.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/4482718

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern, Tel.: 06761/9210

veröffentlicht am: 08.01.2020