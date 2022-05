Zum Muttertag am Sonntag, 8. Mai 2022, findet auf der Sayner Hütte eine öffentliche Führung zur Geschichte und Technik der ehemaligen Eisenhütte statt. Der kurzweilige Rundgang startet um 15.30 Uhr und führt in die Zeit vor 250 Jahren. Die Führung gibt nicht nur einen Einblick in die Gründungszeit um 1769, sondern auch in die Glanzzeit der Sayner Hütte, als der preußische Staat das Gelände 1815 übernahm. Mit Alfred Krupp zog 1865 auf der Hütte schließlich ein privater Unternehmer ein. Das Unternehmen sorgte auch für eine touristische Nutzung des schönen Sayntals. Beamte aus Essen kamen zur Erholung nach Sayn und genossen hier die Natur und Wanderwege rund um die Sayner Hütte. Bei der 1-stündigen Führung erfahren Besucherinnen und Besucher neben diesen Details viele weitere interessante Geschichten und Fakten zur Sayner Hütte. Aufgrund einer geschlossenen Veranstaltung öffnet das Areal am 8. Mai 2022 erst um 15 Uhr.

Nach der Führung bleibt Zeit, um die Sonderausstellung „Bendorfs industrielles Erbe“ in der Krupp’schen Halle zu besichtigen und noch mehr über die Geschichte der Eisenindustrie in der Region Mittelrhein zu erfahren. Oder sich in der Gießhalle die Ausstellung „Heimatmomente“ des Berliner Malers Christopher Lehmpfuhl an zu sehen.

Es wird um eine Anmeldung zur Führung gebeten unter info@saynerhuette.org oder der Telefonnummer 02622-98 49 550, da nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung steht. Die nächste öffentliche Führung findet am 29. Mai 2022 um 15 Uhr statt.

Infos kompakt:

Öffentliche Führung: „250-Jahre Sayner Hütte“, 15 Uhr, Dauer 60 Minuten

Preis: 6 Euro pro Person (ermäßigt 3 Euro), zzgl. Eintritt zum Denkmalareal

Weitere Infos unter: www.saynerhuette.org