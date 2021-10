Lahnstein. Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte begrüßte kürzlich den neuen Sozialraummanager für das Sozialraumprojekt in Lahnstein, Heiko Hastrich, der in Begleitung von Pfarrer Armin Sturm zu Gast im Rathaus war.

Die Stelle befindet sich in Trägerschaft des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn und entstand in enger Kooperation mit der Pfarrei Sankt Martin. Das Sozialraumprojekt mit der neu geschaffenen Stelle schließt sich an das ausgelaufene Generationen-Projekt an, die Hauptaufgaben liegen unter anderem in der Initiierung und dem Aufbau sozialräumlicher generationenübergreifender Aktivitäten sowie der Gewinnung und Unterstützung von Ehrenamtlichen.

Oberbürgermeister Labonte versicherte die grundsätzliche Unterstützung der Stadtverwaltung und nannte bereits erfolgreiche Kooperationen wie etwa beim „Roten Sofa“ im städtischen Jugendkulturzentrum als gute Grundlage für die künftige Zusammenarbeit.

Bildunterzeile:

Heiko Hastrich, Pfarrer Armin Sturm und Lahnsteins OB Peter Labonte. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein