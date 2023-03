Bereits zu Beginn des Jahres konnten weitere Fortschritte im Bau des städtischen Hallenbades am Moselbogen im Koblenzer Stadtteil Rauental bekannt gegeben werden. Dem Winterwetter wurde getrotzt und die Arbeiten schritten weiter voran. Mittlerweile sind in den Außenbereichen des Hallenbades und der Saunalandschaft Pflanzungen getätigt worden – auch Oberbürgermeister David Langner pflanzte einen Baum. „Es ist gut und wichtig, dass die Arbeiten am städtischen Hallenbadbau voranschreiten. Natürlich freut es mich sehr, dass wir die ersten Arbeiten für die Außenanlage beginnen – sogar auch fertiggestellt sind – und für die zukünftigen Besucherinnen und Besucher hier eine Wohlfühllandschaft entsteht“, sagte Oberbürgermeister Langner.

Während des Besuches hat der technische Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH, Albert Diehl, noch weitere Fortschritte zu vermelden. Im Innenraum des Hallenbades sind mittlerweile die Trennelemente zwischen Schwimmhalle und Bewegungsbecken sowie zwischen dem Springerbecken verglast und montiert. Im Bereich der Reinigungszone der Schwimmhalle ist alles verputzt. Die Verlegung der Bodenrinnen ist bereits erfolgt. Hier werden in den nächsten Wochen die Vorbereitungen für die Verlegung des Estrichs begonnen.

Im Obergeschoss über der Schwimmhalle befinden sich die zukünftigen Verwaltungsräume, welche später von der Koblenzer Bäder GmbH genutzt werden. Auch hier wird ein Fortschritt in der Errichtung der Räumlichkeiten verzeichnet. Mittlerweile sind die Rohbauarbeiten komplett finalisiert, der Ausbau ist schon so weit vorangeschritten, dass der Estrich verlegt wurde. Davon ausgehend, dass die noch anstehenden Arbeiten planmäßig ablaufen, kann die Bauleitung und die Leitung der Koblenzer Bäder GmbH Mitte April im ersten Obergeschoss einziehen. In diesem Zuge werden auch die Baucontainer im vorderen Baufeld zur Pastor-Klein-Straße hin entfernt. Sobald diese Maßnahmen greifen, können die anstehenden 30 Bohrungen im vorderen Baufeld durchgeführt werden. Hier werden 150 Meter tiefe Bohrungen für die Geothermie vorgenommen. Ganz unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit wird die Geothermie – Nutzung der Erdwärme zum Heizen – dafür eingesetzt, das Schwimmbadwasser und die Schwimmhalle aufzuheizen.

Die Pfosten-Riegel-Fassade ist auch zur Moselseite blickend fertiggestellt. Mithilfe der Pfosten-Riegel-Konstruktion wurde eine filigrane Glasfassade im gesamten Bereich des Hallenbadgebäudes errichtet. Die Alucobond-Fassade am Hallenbad befindet sich in der Bearbeitung. Die Außenplatten für die Fassade sind bereits bestellt, in der Produktion und werden in den kommenden Wochen geliefert und montiert. Für die Außenfassade noch notwendigen Holz- und Fensterelemente werden in den nächsten Wochen geliefert und eingesetzt.

Bleibt man im Hallenbad und gelangt zu den Außenanlagen, so ist auch hier ein deutlich sichtbarer Fortschritt zu verzeichnen. Neben dem Beachvolleyballfeld ist für die Spiel- und Sportflächen die Pflasterung für die Tischtennisplatte abgeschlossen. Für die kleinen Besuchenden werden bereits die Arbeiten für einen Sandkasten vorbereitet.

Während des Rundgangs durch das neue städtische Hallenbad Koblenz war Oberbürgermeister Langner nicht untätig! Für die Außenanlagen wurden bereits Bäume gepflanzt, auch Langner schnappte sich eine Schaufel und packte fleißig mit an. Dank der Bäume wird zugleich etwas für das Ökosystem getan. Auch der Zaun des Außenbereiches zur Mosel ist fertig eingesetzt. Daran angeknüpft beginnt nun auch die Bepflanzung der Hecken in Blickrichtung Reha-Zentrum.

In beiden Außenbereichen des Gebäudes werden Decks montiert und in den kommenden Wochen finalisiert. Die Höhe der Decks beträgt rund 45 Zentimeter und die Breite liegt bei 210 Zentimeter. So entsteht für die spätere Nutzung der Besuchenden eine Liege- und/oder Sitzfläche.

Im Außenbereich der Saunalandschaft wurden bereits Außenbecken sowie Bodenplatten der Außensaunen fertiggestellt. Auch der Teich ist bereits gefüllt. Dieser ist ebenfalls aus dem Hintergrund der Nachhaltigkeit im Außenbereich angebracht worden. Beim Thema der Nutzung des Regenwassers und der Nutzung des Filterrückspülwassers wird der Teich zum Einsatz kommen. Aufgrund des Verbundes mit der Zisterne kann eine Bewässerung der Pflanzen im Außenbereich mit Regenwasser garantiert werden.

Auch die Dachflächen sind bereits, bis auf eine kleine Fläche, fertiggestellt. Aufgrund der Witterung konnte hier noch keine Finalisierung vorgenommen werden, dies soll jedoch in den kommenden Wochen des Frühlings passieren.

Bildunterschrift 1: Oberbürgermeister David Langner packt mit an und pflanzt einen Baum. (v.l.n.r.) Mark Spitz (Landschaftsbau Nickel), Albert Diehl (Technischer Geschäftsführer Koblenzer Bäder GmbH), Jury Ratke (Landschaftsbau Nickel), Carlo Weißkopf (Betriebsleitender Geschäftsführer Koblenzer Bäder GmbH), David Langner und Benedict Nickel (Landschaftsbau Nickel)

Bildunterschrift 2: Benedict Nickel (Landschaftsbau Nickel) informiert Oberbürgermeister David Langner und Albert Diehl (Technischer Geschäftsführer Koblenzer Bäder GmbH) über das weitere Vorgehen der Pflanzungen.

Bildunterschrift 3: Finalisiertes Deck – spätere Nutzung als Liege- oder Sitzfläche.

Bildunterschrift 4: Außenbecken der Saunalandschaft.

Bildunterschrift 5: Albert Diehl (Technischer Geschäftsführer Koblenzer Bäder GmbH) informiert Oberbürgermeister David Langner über die nachhaltige Funktion des Teiches.

Bildunterschrift 6: Blick von der Pastor-Klein-Straße zur Außenfassade des Hallenbadbereiches. Hier werden in den kommenden Wochen die Außenplatten montiert.

Fotos: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens