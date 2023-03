chocolART kommt vom 17. bis 19. März zurück auf Luisenplatz

Hartnäckige Mythen besagen, sie bringe den Kreislauf in Schwung, kurble die Produktion von Glückshormonen an und mache gar süchtig – die Rede ist von Schokolade. Für eine Entdeckungsreise durch die Wunderwelt der Schoko-Spezialitäten sind Genießer bei der chocolART auf dem Neuwieder Luisenplatz an der richtigen Adresse. Allerlei Kakaohaltiges bietet der Markt am Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März, jeweils von 10 bis 19 Uhr, sowie Sonntag, 19. März, von 11 bis 18 Uhr.

Es geht wieder los für alle Schoko-Fans und Leckermäulchen: die Tübinger chocolART – das größte Schokoladenfest Deutschlands – macht erneut Halt in der Deichstadt. Und so hüllen 25 geschmackvolle Stände exklusiver Chocolatiers und Manufakturen aus unterschiedlichen Ländern den Luisenplatz in verführerischen Schokoladenduft. Bei freiem Eintritt finden Besucherinnen und Besucher vielleicht auch etwas für die Liebsten. Denn schon Charles Dickens wusste: „Nichts ist wertvoller als ein guter Freund, außer ein guter Freund mit Schokolade.“

Von klassischen Kreationen zu Exotischem, von süß bis herb, Fair Trade, meist Bio, teils vegan oder zuckerfrei – so viel Schokoladiges lässt sich beim Einkaufsbummel über den Luisenplatz entdecken. Das Repertoire der Kakao-Experten kennt kaum Grenzen und auch der ein oder andere Osterhase dürfte schon durchs Bild hüpfen. Memo an die Naschkatzen: An fast allen Ständen besteht die Möglichkeit, die ausnahmslos hochwertigen Leckereien gleich vor Ort zu verkosten.

Einen kleinen kakaohaltigen Vorgeschmack gibt es bereits ab Freitag, 3. März, vor der Tourist-Information am Luisenplatz zu bestaunen. In einer verglasten Hütte machen dort selbst gestaltete Schokoladenkleider bereits zwei Wochen vor dem Marktgeschehen Lust auf das süße Spektakel.

Ein attraktives Rahmenprogramm, bei dem selbstverständlich die Schokolade in all ihren Variationsformen im Mittelpunkt steht, rundet die chocolART in Neuwied ab.

Weitere Infos unter www.chocolART-neuwied.de.

Beide Fotos: Josef Dehenn