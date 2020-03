OB Langner in häuslicher Isolation

Oberbürgermeister David Langner befindet sich zurzeit in häuslicher Isolation. Dabei handelt es sich – in Absprache mit dem Gesundheitsamt – um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um Personen in sensiblen Bereichen, etwa im Verwaltungsstab, nicht unnötig zu gefährden. Eine weitere Klärung folgt.

„Mir geht es gut und ich fühle mich absolut gesund“, versichert David Langner. Zurzeit arbeitet er von zu Hause aus, steht aber in ständigem und engen Kontakt mit der Bürgermeisterin und der Verwaltung, so dass alle Entscheidungen mit ihm abgestimmt werden. „Es ist ein gutes Gefühl, ein tolles Team im Rathaus zu erleben, dass diese Krise meistert. Ich hoffe trotzdem, bald wieder persönlich mit an Bord zu sein.“

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.03.2020