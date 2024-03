Gruppe um frühere Tourismus-Ministerin trägt sich ins Buch der Stadt Neuwied ein

Oberbürgermeister Jan Einig und Beigeordneter Ralf Seemann haben eine Delegation aus Ghana im Neuwieder Rathaus empfangen. Die von der Parlamentsabgeordneten und früheren ghanaischen Tourismus-Ministerin Hon. Catherine Afeku angeführte Gruppe trug sich dabei ins Buch der Stadt Neuwied ein.

Tourismus, Kultur und vor allem Wirtschaft waren die Schwerpunkte des insgesamt fünftägigen Besuchs in der Deichstadt, der auf Einladung der Gladbacher Klaus Rämer und Christian Scheidgen zustande gekommen war. Auf dem umfangreichen Programm standen unter anderem ein Besuch bei der Bugiad GmbH im Gewerbegebiet Distelfeld, der Landesmusikakademie in Engers und des Neuwieder Klärwerks. „Es ging vor allem auch um das Knüpfen von Kontakten“, so Scheidgen, der erklärte, dass die Ghanaer zum Beispiel in Deutschland Kokosnussfasern vermarkten wollen, die zur Schonung der Moore statt Torf eingesetzt werden können.