Pünktlich vor Beginn der Karnevalsession konnte Oberbürgermeister Jan Einig (links) Kindertollitäten des Neuwieder Stadtgebietes mit herzlichen Grußworten im Pfarrsaal der Kirche St. Matthias empfangen. In lockerer Atmosphäre – und noch in Zivil – kamen die närrischen Regenten mitsamt Hofstaaten auf Einladung der Stadt Neuwied dort zusammen. Die jungen Karnevalisten stellten sich einander vor, wird man doch in den kommenden Monaten immer wieder, dann in vollem Ornat, auf den Veranstaltungen der Stadtteile gemeinsam singen, tanzen und schunkeln. Sogar gereimte Vorträge waren zu hören und der Oberbürgermeister freute sich über kleine Präsente. Gemeinsam mit ihm beglückwünschten Bürgermeister Peter Jung (2. von rechts) und Beigeordneter Ralf Seemann (3. von rechts) die Mädchen und Jungen zu ihren närrischen Ämtern. „Nun, da wir alle so lange auf die nahende Session warten mussten, wünsche ich euch eine unvergesslich tolle Zeit mit ausgelassener Stimmung und voller Freude und Freundschaft“, richtete sich der Oberbürgermeister an die Kinder.

Nach zwei Jahren Pause ist die Vorfreude bei allen kleinen und großen Karnevalisten im Stadtgebiet riesig. In Engers regieren über den Nachwuchs Prinz Ben Schäfer und Prinzessin Luisa Frömberg, in Heimbach-Weis nehmen Prinz Jan Hartenfels und Prinzessin Franziska Becker das Zepter in die Hand, in Oberbieber ist Prinzessin Jasmin Elender bereit für ihren karnevalistischen Einsatz und in Irlich fiebern Prinz Moritz Jox und Prinzessin Annabelle Hof ihrer Regentschaft entgegen. Alle Nachwuchstollitäten werden dabei von ihrem jeweiligen treuen Hofstaat begleitet und unterstützt.