Es gibt noch Tickets!

Lahnstein. Am Samstag, 23. September 2023, findet ab 19.00 Uhr bereits zum 43. Mal das Lahnsteiner Bluesfestival in der Stadthalle Lahnstein statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Non Blues Ultra“.

Das Lahnsteiner Bluesfestival gehört zu den ältesten und laut FAZ auch zu den wichtigsten in Deutschland. Seit 1982 treten in der Stadthalle Lahnstein regionale, überregionale und internationale Größen der Bluesszene auf. Die Fans kommen aus ganz Europa. Warum das so ist? Lahnstein lädt immer wieder Künstler ein, die nicht ständig auf Tourneen unterwegs, die häufig sogar ein Geheimtipp sind – so auch in diesem Jahr:

Natalia M. King ist der besondere Lahnsteiner Beitrag zum diesjährigen Kultursommer-Thema. Die Amerikanerin in Paris hat Soziologie und Geschichte studiert, als Geschirrwäscherin, Pizzabäckerin und Straßenmusikerin gearbeitet, ehe die Sängerin und Gitarristin sich ganz dem Blues widmete.

Der in der Blues-Metropole Osnabrück aufgewachsene Sänger, Gitarrist und Bandleader Jimmy Reiter serviert mit seiner siebenköpfigen Gruppe einen scharfgewürzten, bläsergesättigten Blues- und Soul-Mix.

Fürs regionale „Non Blues Ultra“ steht in diesem Jahr Gringo Mayer. Er spricht, singt und spielt Blues-Rock in kurpfälzischer Mundart.

Den renommierten, seit 1997 vergebenen Lahnsteiner Blues-Preis, den Blues-Louis, erhält diesmal der Gitarrist, Sänger und Komponist Carl Carlton aus Ostfriesland, der seit Jahrzehnten der national wie international meistgefragte deutsche Bluesgitarrist ist. Die Laudatio hält Volker Rebell, Autor, Moderator und Musikjournalist.

Auch das 43. Lahnsteiner Bluesfestival wird präsentiert und moderiert vom Blues-Poeten Arnim Töpel.

Tickets gibt es online über Ticket Regional unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=200027 und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungsabend um 18.00 Uhr.

Die Stadthalle Lahnstein öffnet ab 18.00 Uhr ihre Pforten für das 43. Lahnsteiner Bluesfestival (Foto: Eva Dreiser)