Wer bisher nicht alle Geschenke besorgt hat und seinen Liebsten zum Weihnachtsfest eine besondere Freude machen möchte, für den besteht noch die Möglichkeit, Tickets für das große Neuwieder Neujahrskonzert zu erwerben. Zu einem musikalischen Start ins Jahr lädt am Sonntag, 8. Januar, ab 20 Uhr das Staatsorchester Rheinische Philharmonie seine Gäste in die Stadthalle Heimathaus in Neuwied mit einem abwechslungsreichen und mitreißenden Programm ein. Unter dem Titel „Utopien. Visionen. Science-Fiction“ präsentiert das Ensemble dann „500 Jahre Zukunftsmusik“.

Die Rheinische Philharmonie spielt an diesem stimmungsvollen Abend aus den Werken unter anderem von Richard Wagner und Jacques Offenbach, zum Repertoire gehören aber ebenso Stücke von Leonard Bernstein, Guiseppe Verdi und Johann Strauß. Die musikalische Leitung obliegt Marcus Merkel, Chefdirigent des Koblenzer Theaters. Maßgeblich mitgetragen wird der Abend von Tenor Tobias Haaks, der sich 2018 dem Ensemble des Theaters Koblenz anschloss. An seiner Seite wird die US-amerikanische Solistin Danielle Rohr die Besucherinnen und Besucher mit ihrem Mezzosopran begeistern. Markus Dietze, Intendant des Theaters Koblenz, führt gewohnt charmant durch den Abend.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist-Information Neuwied in der Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555, und allen angeschlossenen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Es gilt die zum Veranstaltungsdatum gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes RLP (CoBeLVO) mit dem dazugehörigen Hygienekonzept.

Zu den Fotos (beide Copyright A. Glebocki): Tenor Tobias Haack und Mezzosporan Danielle Rohr liefern stimmliche Highlights beim Neuwieder Neujahrskonzert.