Nievern (ots) – Am 17.09.2021, gegen 05:00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er soeben ein brennendes Wahlplakat am Geländer der Nieverner Brücke in der Emser Straße gelöscht habe.

Die Polizei Bad Ems ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02603-9700 zu melden.