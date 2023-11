Kinoprogrammpreis für Filmtheaterbetrieb Weiler und Minski

Kino-Fans kommen in Neuwied auf ihre Kosten und immer wieder auch in den Genuss besonderer Filmvorführungen und Events. Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck prämierte nun in Hillesheim/Eifel den Filmtheaterbetrieb Weiler und damit auch das „Minski – Mittwoch ins Kino“ mit dem Kinoprogrammpreis 2023. Das Schauburg Kino erhielt den Preis für ein herausragendes kulturelles Filmprogramm sowie den Preis für das Kinder- und Jugendfilmprogramm, die insgesamt mit 2.250 Euro dotiert sind. Das Metropol-Kino wurde für ein herausragendes kulturelles Filmprogramm ausgezeichnet.

Damit gehört die Schauburg – und das Programm des Mittwochskinos – erneut zu den vom Land Rheinland-Pfalz ausgezeichneten Kinos, die für eine anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur stehen. Bereits zum zwanzigsten Mal in Folge wird das sichere Händchen der Programmmacher somit gewürdigt. Mit dem Kinoprogrammpreis fördert die Landesregierung Rheinland-Pfalz seit 1991 die vielfältige Kinokultur und anspruchsvolle Kinoprogramme. Vergeben wird der Preis in drei Kategorien: herausragendes kulturelles Filmprogramm, Kinder- und Jugendfilmprogramm und Kurzfilmprogramm.

Zum Bild: Minski-Programmgestalter Michael Mertes (links) empfängt den Kinoprogrammpreis von Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck.

(Foto: Rui Guo)